Он будет поддерживать AMD FSR и игры на 4K 120 Гц

Желающие получить игровой компьютер и потратить на него минимум места имеют не слишком богатый выбор. Скоро он может стать чуть больше с появлением портативного компьютера MAG Trident S Mini PC, пишет WCCFTech.

реклама

В начале года его показали на выставке CES, из чего удалось узнать о двухцветной отделке и охлаждении Silent Storm. Материнская плата и блок питания располагались в отдельном отсеке для улучшения охлаждения. Теперь стали известны другие характеристики.

В финальный вариант продукта не войдёт AMD Ryzen 7 4700G APU. Вместо него будет 8-ядерный Ryzen 7 5700G с 16 потоками на архитектуре Zen 3. Это означает сокет AM4, также будет два слота DDR4 DIMM. Процессор, память и хранилище можно менять, если удастся подобрать компоненты под корпус с оптимизацией для чипа с TDP 65 Вт. Большой алюминиевый радиатор охлаждения связан с тремя тепловыми трубками, идущими от процессора.

Используется встроенная графика Vega 8, поскольку для дискретной видеокарты места нет. Этот ПК предназначается больше для мобильных и облачных игр, чем для полновесных компьютерных. Производительности хватит для получения картинки с сервисов Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Sony PlayStation Now на разрешении 4K.

Кроме этого разрешения поддерживаются мониторы с частотой 120 Гц и технология AMD FSR. App Player позволяет запускать несколько мобильных игр одновременно с полным разрешением. Поддерживаются любые клавиатуры, мыши и контроллеры.

Размеры корпуса почти как у Xbox One X. Среди разъёмов доступны HDMI, DisplayPort и VGA, два USB и Ethernet. Спереди находятся разъём для наушников, USB 3.2 и USB Type-C 3.2.

Стоимость пока не называется, но в ближайшие недели ожидаются дополнительные сведения.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты



