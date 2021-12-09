Появилась информация о возможной новой серии видеокарт AMD Radeon RX 6000S Mobile Graphics на архитектуре RDNA2, сообщает Videocardz. Тот же источник прежде уже поставлял достоверную информацию. Например, о AMD 4800S Desktop Kit.
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При этом AMD ещё не выпустила модели RX 6500M и RX 6300M, которые недавно были упомянуты в драйвере. По этой причине не стоит ждать обновления всей линейки мобильных карт.
Обновление RDNA2 может означать появление графического процессора Navi 2X на техпроцессе TSMC N6. Он может войти в состав видеокарты Radeon RX 7000 для настольных ПК. Неизвестно, сколько именно графических процессоров AMD планирует представить в обновлённой серии на более тонком технологическом процессе и попадут ли они в ноутбуки. Пока информация от разных источников отрывочная.
Обновлённый чип должен получить более высокую энергоэффективность и повышенные тактовые частоты по сравнению с теми, которые производятся на техпроцессе N7. TSMC обещает повышение плотности логических элементов на 18% по сравнению с техпроцессом N7. При этом совместимость останется, что упростит переход и увеличит процент выпуска годных чипов, сократив при этом длительность производственного процесса. Этот же техпроцесс будет применяться при создании графических чипов Intel Arc Alchemist.
Если AMD выпустит карты Radeon RX 6000S, они могут появиться одновременно с процессорами Ryzen 6000 Cezanne в начале следующего года. Мобильные графические процессоры AMD будут конкурировать с продуктами NVIDIA и Intel.