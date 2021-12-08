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Названа статистика магазинов приложений Apple и Google за нынешний год
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Phonearena со ссылкой на отчёт фирмы Sensor Tower сообщает, что расходы пользователей на покупки внутри приложений, премиальные приложения и подписки в магазинах Apple и Google в этом году могут составить $133 млрд. Это будет означать рост за год на 19,7% с $111,1 млрд в прошлом году. Тогда рост по сравнению с 2019 годом был 21%. Расходы в магазине Apple должны вырасти на 17,7% до 85,1 млрд. В магазине Google прирост составит 23,5% до $47,9 млрд.

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 Как и в прошлом году, расходы пользователей в магазине Apple в 1,8 раза больше по сравнению с магазином Google. С учётом обоих магазинов наибольший доход среди неигровых приложений получает TikTok. За первые 11 месяцев года данная программа заработала $2 млрд, что означает рост на 67% по сравнению с этим же промежутком времени в прошлом году.

К концу года доходы TikTok в обоих магазинах в сумме составят $2,3 млрд, а за всё время существования это значение равно $3,8 млрд. На втором месте находится YouTube, далее идут приложения Piccoma, Tinder, Disney+. В магазине первые два места в нынешнем году занимают TikTok и YouTube, далее располагаются Tinder, Tencent Video и iQIYI.

Самые доходные приложения

 

В магазине Google TikTok только четвёртый, а на первом месте облачное хранилище Google One. Японский манга-сервис Piccoma на основе подписки второй, Disney+ третий, HBO Max пятый.

Количество скачиваний за год пока выросло всего на 0,5% до 143,6 млрд. В Google Play Store это значение увеличилось с 108,5 млрд до 111,3 млрд. В магазине Apple число загрузок снизилось на 6,1% до 32,3 млрд.

Самые скачиваемые приложения

 

Чаще всего устанавливали TikTok. В двух магазинах это приложение скачали 745,9 млн раз, что на 24% ниже прошлогоднего показателя. Приложения социальных сетей и мессенджеров находzтся на ведущих ролях. Facebook занимает второе место, Instagram третье, WhatsApp четвёртое, Messenger пятое.

В магазине Apple за TikTok находятся YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. В магазине Google лидирует Facebook с числом скачиваний 500,9 млн. В двух магазинах Facebook скачали 624,9 млн раз, что на 12% ниже прошлогоднего значения.

Самые доходные игры

 

Расходы на мобильные игры составили $89,6 млрд, что означает рост на 12%. Если же смотреть на процент от общего числа приложений, наблюдается спад с 74,1% в позапрошлом году до 67,4% в этом. На долю игр приходится 61,5% дохода App Store. В магазине Google доля игр составляет 78%.

Игры заработали в магазине Apple $52,3 млрд (+9,9%). Игра Honor of King оказалась самой прибыльной с доходом $29,5 млрд только в магазине Apple, что на 16% лучше прошлогоднего значения.

Самые скачиваемые игры

 

В магазине Google на игры потратили $37,3 млрд (+16,6%). Лидирует игра Coin Master с доходом $912 млн (+13%).

Установки мобильных игр сократились на 1,6% до 55,3 млрд. Это неудивительно, поскольку в прошлом году из-за пандемии был всплеск игровой активности. Установки в магазине Apple уменьшились на 14,9% до 8,6 млрд. В магазине Google было 46,7 млрд скачиваний (+1,3%). В обоих магазинах чаще всего устанавливали игру Garena Free Fire. Если смотреть по отдельности, в магазине Apple лидирует PUBG Mobile, у Google снова Garena Free Fire.

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