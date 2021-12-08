Теперь можно писать сообщения в публичных чатах анонимно

Сервис Telegram объявил о появлении очередной версии приложения с новыми функциональными возможностями, пишет Neowin. В частности, предлагается защищённый контент в группах и каналах, удаление сообщений по дате, управление подключенными устройствами, анонимные посты в публичных группах, вход в учётную запись по телефонному звонку, графические темы глобального чата на Android, распознавание текста в системах от iOS 13, форматирование текста в мультимедийных заголовках на iOS и переработанная страница информации о контактах в этой же системе.

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Главным изменением может считаться возможность защищать контент в группах и каналах от сохранения и распространения пользователями. Для защиты контента нужно открыть страницу информации группы или канала, перейти в раздел типа группы или канала к настройке «Ограничения сохранения контента».

Появилась возможность удалять сообщения по дате. Нужно нажать на панель даты при прокручивании чата и указать, сообщения за какой промежуток времени вы хотите удалить. Это работает только в переписке один на один. Можно поставить автоматическое удаление через день, неделю или месяц после отправления сообщений.

Расширено управление устройствами. Можно привязать компьютер, просканировав QR-код. Появилась возможность автоматически выходить из учётной записи на неактивных устройствах после заданного периода времени. Можно нажимать на устройства в списке и указывать, можно ли на них принимать секретные чаты и входящие звонки.

Наконец, появилась возможность анонимно писать в публичных группах и каналах. Правда, для этого потребуется быть обладателем собственного канала. Необходимо нажать на изображение профиля и выбрать, от лица какого канала вы хотите писать сообщения. Такая опция есть в разделах комментариев в группах и каналах.

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