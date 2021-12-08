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Google смогла временно остановить работу ботнета Glupteba с миллионом компьютеров
Glupteba является наиболее крупным среди известных ботнетов
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Во вторник компании Google рассказала, что недавно смогла прервать работу крупной сети инфицированных вредоносным приложением компьютеров. Engadget пишет, что в состав этой сети входили около миллиона Windows-компьютеров, что означает один из наиболее крупных среди известных ботнетов.

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Ботнеты представляют собой сеть компьютеров и других подключенных к интернету устройств с вредоносными приложениями на них, которые находятся под контролем хакеров. В данном случае в Google смогли проследить источник происхождения Glupteba и вышли на двух подозреваемых из России. Компания подала на них в суд в надежде создать прецедент, чтобы в будущем было меньше желающих вести подобную противоправную деятельность.

По оценкам компании, размер сети растёт сейчас в среднем на тысячу устройств в день. Вредоносное приложение размещается на сайтах с предложением бесплатных программ. Оно применяется для кражи персональных данных, майнинга криптовалют и перенаправления различного трафика.

Washington Post сообщает, что хакеры использовали и собственные серверы Google для распространения вредоносной программы. В результате компания заблокировала более тысячи учётных записей, применявшихся для распространения Glupteba.

В Google говорят, что не только закрывают уязвимости в системах безопасности, но и работают над устранением целых категорий угроз пользователям и предприятиям в интернете. Для этого существуют группы экспертов и аналитиков по информационной безопасности, занимающихся проблемами DDoS-атак, фишинга, уязвимостями нулевого дня и взломами продуктов и пользователей Google.

Google работала совместно с провайдерами интернет-инфраструктуры. К сожалению, о полной победе над ботнетом говорить не приходится. Он использует технологию блокчейна, поэтому полностью уничтожить его затруднительно. Когда ботнет не получает команд от операторов, программное обеспечение автоматически применяет закодированные в блокчейне биткоина данные для получения инструкций по повторному подключению.

Google утверждает, что применение блокчейна среди киберпреступников становится всё более распространённой практикой. Децентрализация блокчейна позволяет быстрее восстанавливать работу подобных вредоносных сетей после атак на них.

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#google #безопасность
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