Motorola готовит смартфон с камерой под экраном

Компания Motorola не выпустила ни одного смартфона на флагманском процессоре Snapdragon 888, а несколько недель назад представила модель Moto G200 на Snapdragon 888+. Теперь принадлежащий Lenovo производитель собирается стать одним из первых со смартфоном на новом чипе Snapdragon 8 Gen 1, пишет Phonearena.

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Этот процессор должен быть не единственным достоинством аппарата Moto Edge 30 Ultra (Edge X30). Среди других заслуживающих внимания характеристик можно назвать подзарядку мощностью 68 Вт, тройную заднюю камеру с двумя сенсорами по 50 Мп и переднюю камеру 60 Мп. Такое разрешение у селфи-камер встречается нечасто.

Аппарат обладает экраном AMOLED без всяких вырезов под камеру. Вместо этого камера будет скрываться внутри самого экрана. Это уже не первый такой смартфон и со временем их становится всё больше.

Если посмотреть на внешний вид специальной версии Edge X30, можно увидеть тонкие рамки, в том числе снизу. Таким образом, аппарат будет обладать необычайно высоким соотношением размеры экрана к корпусу.

Смартфон будет представлен в Китае в четверг 9 декабря.

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