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Приложение Xbox покажет качество запуска игр на компьютере
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В приложении Xbox на Windows появляется новая функциональность. С её помощью будет проще понять, насколько хорошо игра будет идти на вашей конфигурации. Сейчас эту возможность проверяют участники программы тестирования Xbox Insiders.

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Они могут увидеть в приложении отзывы о том, насколько хорошо определённая игра сможет отображаться на компьютере. Например, это можно прочитать на страницах игр Doom Eternal, Forza Horizon 5, Yakuza Zero. Techspot пишет, что для многих других игр данная проверка производительности пока недоступна.

Чтобы вступить в программу тестирования на Windows, нужно установить приложение Xbox Insider Hub из магазина Microsoft. В этом приложении нужно дать согласие на вступление в программу тестирования и выбрать, какие тестируемые функции будут доступны.

Пока неизвестно, будут ли существовать другие индикаторы, кроме имеющегося сейчас «Игра пойдёт отлично». Кроме того, «отлично» является растяжимым понятием. Неизвестно, относится ли это к разрешению 1080p и возможности получить на нём 60 кадров/с или стандарты другие.

На страницах игр в магазине Microsoft и в приложении Xbox уже публикуются системные требования. В магазине даже выполняется проверка, которая показывает соответствие или несоответствие этим требованиям вашего компьютера. Если компьютер имеет слабые места, появляются ссылки на системные настройки.

Новые метки могут дать примерное ощущение ожидаемой производительности игры. Особенно это полезно для неискушённых в компьютерах людей, которые могут не разбираться в процессорах, видеокартах, памяти и т.д.

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#xbox
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