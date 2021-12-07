Поставки носимых устройств выросли на 9,9%

Аналитическая фирма IDC объявила, что смарт-часы начинают заменять собой более дешёвые умные браслеты. Neowin сообщает, что поставки носимых устройств в целом за 3-й квартал года увеличились на 9,9%. В последнее время в этом сегменте лидировали дешёвые браслеты производства Xiaomi, но теперь им на смену приходят более дорогие продукты Apple и Huawei.

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По словам представителя IDC, спрос постепенно переходит на смарт-часы. Покупатели хотят обладать более функциональными устройствами, а разница в цене между этими категориями продуктов уменьшается. Количество проданных часов по цене менее $100 теперь не уступает браслетам, которые в прошлом лидировали в этой ценовой категории. Рост продаж китайских и индийских производителей приводит к доминированию нижнего ценового сегмента. В верхнем ценовом сегменте лидируют Apple, Huawei и Samsung.

Apple в приведённой таблице находится на первом месте, несмотря на огромный спад поставок Apple Watch на 35,3%. AirPods и Beats сумели компенсировать это падение и помогли американскому производителю остаться лидером.

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