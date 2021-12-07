Желающие смогут немного повысить свою конфиденциальность

Компания Meta, прежде известная всему миру как Facebook, объявила об изменении в популярном мессенджере WhatsApp. Neowin сообщает, что в новых чатах сообщения теперь могут по умолчанию удаляться автоматически спустя определённый промежуток времени. Пользователи могут поставить время удаления на 24 часа или 90 дней. Раньше уже была возможность установить удаление через 7 дней. Упростив удаление сообщений, разработчики надеются сделать общение в мессенджере более похожим на реальные разговоры, которые нигде не сохраняются.

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Если вы решите включить удаление сообщений по умолчанию, ваши собеседники будут проинформированы об этом. Если в процессе переписки с кем-то вам необходимо записать информацию, можно отключить удаление сообщений в конкретном чате.

В приложении WhatsApp на Android и iOS данная функциональность включается в разделе Настройки > Учётные записи > Конфиденциальность > Таймер сообщений по умолчанию.

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