Изображение будущего флагманского планшета Samsung появилось в Twitter

Уже неоднократно сообщалось, что в недалёком будущем Samsung выпустит несколько новых планшетов на Android. Флагманская модель Galaxy Tab S8 Ultra будет главным конкурентом iPad Pro и обладать самым крупным экраном. С увеличением размера экрана потребовалось внести изменения в дизайн, в том числе использовать вырез на экране для передней камеры.

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В Твиттере инсайдер Evleaks опубликовал изображение планшета, сообщает WCCFTech. Наиболее дорогостоящая модель обладает самыми тонкими рамками среди двух будущих планшетов. На двух остальных моделях вырезана на экране нет, хотя Galaxy Tab S8 Plus обладает сразу двумя камерами спереди и сенсором для работы лицевого распознавания. Того же сенсора не видно на Galaxy Tab S8 Ultra, хотя он может быть скрыт. Характеристики камер не называются.

Регулятор громкости и кнопка питания находятся с одной стороны. Предположительно, планшет получит батарею ёмкостью 11500 мАч. Диагональ экрана составляет 14,6 дюйма, что больше привычно для ноутбуков. Не исключена частота обновления 120 Гц и поддержка 5G.

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