Отследить их может не получиться

Мошенничество с криптовалютами в крупных размерах продолжает быть одной из главных угроз владения подобными активами. Coindesk и Engadget сообщают, что на бирже BitMart была украдена криптовалюта на сумму $196 млн. Злоумышленник опустошил кошельки Ethereum и BNB, затем Shiba и USDC. Это произошло 4 декабря.

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Основатель биржи Шелдон Ся утверждает, что под угрозой находится небольшой процент активов. Во избежание дальнейших проблем временно запрещено выводить средства и ведётся проверка системы безопасности.

Личность злоумышленника или злоумышленников неизвестны. Украденные деньги отправили в сервис микширования Ethereum, чтобы в дальнейшем затруднить их отслеживание. Криптовалютные хакеры не всегда принимают подобные меры предосторожности. Атаковавший Poly Network злоумышленник в итоге вернул украденные средства. По его мнению, так он способствует усилению систем безопасности. Возможно, это была попытка обелить себя, поскольку возникла угроза, что злоумышленника вычислят самостоятельно.

Это далеко не самая крупная цифровая кража. В случае с Poly Network было украдено $610 млн по курсу того времени. Однако, в настоящее время это одна из самых крупных краж на централизованных биржах. Многие ценят криптовалюты за якобы существующую у них анонимность. Анонимность является палкой о двух концах: если она не позволяет определить владельца криптовалюты, она может не позволить найти укравшего эту криптовалюту хакера.

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