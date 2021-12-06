Флагманская модель материнской платы скоро поступит в продажу

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В ноябре были представлены материнские платы на флагманском чипсете Intel Z690, но модель MEG GODLIKE среди них отсутствовала. Вместо этого компания продвигала премиальные линейки плат UNIFY и MEG ACE. С GODLIKE пока можно познакомиться благодаря утечкам информации.

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Похоже, появление этих плат в продаже случится уже совсем скоро. Производитель подтвердил окончательный дизайн, выставив плату на сайте CES 2022. Тем временем, в интернете появились изображения платы.

Videocardz пишет, что в Твиттере инсайдер 9550pro опубликовал фотографии платы вместе с коробкой. В состав этой коробки входит охлаждение MEG Core Liquid S360 и оперативная память DDR5-6000 FURY 32 ГБ. Также в комплекте поставки можно найти плату расширения для SSD под названием M.2 Expander Gen5.

GODLIKE относится к форм-фактору Extended ATX, то есть она почти квадратная. Размеры у неё 305 х 310 мм. Применяется дизайн регулятора напряжения 20+0+2 и поддерживается оперативная память до DDR5-6666 объёмом 128 ГБ.

Источник говорит о цене $1399-$1499. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

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