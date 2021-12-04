Остальные криптовалюты рухнули соответственно

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В последние недели курс криптовалют постепенно снижался и в субботу утром случился настоящий обвал. Всего за час курс биткоина снизился примерно на $10000, достигнув минимального показателя около $42000. Всего за сутки до этого биткоин торговался на отметке около $57500.

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Таким образом, падение за минувшие 24 часа составило около $15000. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum не отставала и потеряла около $1100, с $46500 до $3500.

Индекс криптовалютных цен CoinDesk демонстрирует падение курса остальных криптовалют. Некоторые за сутки потеряли более 20% своей стоимости. Максимальное падение произошло около 8 утра по московскому времени.

Статистика CoinGecko показывает, что совокупная капитализация всех криптовалют сейчас составляет около $2 трлн.

Хотя многие держатели криптовалюты наверняка запаниковали, другие воспользуются этой возможностью для увеличения своих криптовалютных активов. Президент Сальвадора Найиб Букеле, который недавно собрался строить криптовалютный город, закупал биткоин при прошлых падениях и объявил покупку ещё 150 BTC по средней стоимости $48700.

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