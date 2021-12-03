Это раньше, чем предполагалось прежде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе сайт Videocardz опубликовал информацию, согласно которой карта Nvidia RTX 3050 вместо графического процессора GA107 получит более производительный GA106. Там же утверждалось, что данная карта будет представлена во втором квартале следующего года, конкретная дата не называлась. Возможно, так долго ждать не придётся. Может оказаться, что карта будет в магазинах уже в следующем месяце.

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Инсайдер под ником hongxing2020 в Твиттере периодически публикует точные сведения относительно сроков появления новых видеокарт. По его мнению, карта 3050 появится в продаже магазинов 27 января.

Это уже третий источник, который говорит о названии RTX 3050. Не исключено, что в будущем появится более производительная версия Ti, но ни одна из них не будет основана на графическом процессоре GA107. Накануне появились сведения, согласно которым эта модель обладает объёмом памяти GDDR6 8 ГБ. hongxing2020 также подтверждает это. Карта предназначается для игрового сегмента на разрешении 1080p, где современная графическая архитектура представлена не слишком широко.

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