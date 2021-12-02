Несмотря на дефицит, видеокарты продолжают использоваться для игр

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Начался новый месяц, а значит появилась различная статистика за предыдущий месяц. Например, статистика игровой платформы Steam. Techspot сообщает, что в ноябре AMD продолжила отнимать долю рынка процессоров у Intel. Количество покупателей новых видеокарт с целью играть на них остаётся невысоким, но линейка Nvidia Ampere постепенно набирает обороты. Для Windows 11 месяц тоже оказался удачным.

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Доля рынка у процессоров AMD выросла до значения 31,53%, рост составил 0,69%. На такое же значение эта доля упала в сентябре. Это хороший результат с учётом того, что 4 ноября состоялся релиз процессоров Intel Alder Lake, но они пока влияния на соотношение сил не оказали.

Среди видеокарт продолжает лидировать GTX 1060, которая находится на первом месте без малого три года. Предыдущим лидером была GTX 750 Ti. Основание сократила GTX 1650, которая показала прирост в 0,16%.

Все современные видеокарты Nvidia нарастили свою долю, в первую очередь RTX 3060 для ноутбуков. У неё прирост составил 0,41%. Даже дорогостоящая RTX 3090 смогла подняться на 0,01%.

Radeon RX 6700 XT продвинулась на 0,2% и стала единственной картой RDNA 2 в основном рейтинге. В разделе Vulkan Systems можно увидеть модели Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT с небольшим приростом. Скоро они могут набрать долю 0,15% и войти в основную статистику.

Windows 10 потеряла 6%, поскольку геймеры переходят на Windows 11. Доля последней сейчас составляет 8,28%, тогда так месяцем ранее она была 1,82%.

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