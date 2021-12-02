Snapdragon 8cx Gen 3 стал первым для Windows на техпроцессе 5 нм

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Среди анонсов компании Qualcomm главное внимание привлёк к себе новый флагманский чип для Android-устройств, но одним им дело не ограничилось. Для ноутбуков под управлением Windows на Arm готовятся два процессора. Один из них предназначен для дорогих устройств, другой для более доступных по цене.

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GSMArena пишет, что флагманом является Snapdragon 8cx Gen 3. Характеристики пока не названы, но известно о производстве на техпроцессе 5 нм, впервые для Windows-устройств. Прошлые модели 8cx и Gen 2 производились на техпроцессе 7 нм.

Многопоточная производительность должна вырасти на 85%, графическая на 60%. Обновили блок нейронных вычислений, скорость которого выросла втрое до 29 TOPS.





Всё это стало возможно при одновременном снижении энергопотребления, что позволит создавать устройства с пассивным охлаждением. Обещано несколько дней автономной работы, хотя всё зависит от конкретного устройства и нагрузки на него.

Будут предлагаться чипы с разными модемами 5G, среди которых на вершине располагается X65 со скоростью входящего подключения 10 Гбит/с. Ещё есть X55 (7,5 Гбит/с) и X62 (4,4 Гбит/с). Поддерживаются также Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Среди других функциональных возможностей подавление эха с применением ИИ и подавление шума с помощью блока нейронных вычислений. Поддерживаются несколько камер одновременно. Например, может вестись трансляция с передней и задней камер для показа презентаций. Работе и учёбе из дома разработчики уделяют повышенное внимание.

Snapdragon 7c+ Gen 3 предназначается для более дешёвых ноутбуков на Windows. Этот чип производится на техпроцессе 6 нм, тогда как его предшественник на техпроцессе 8 нм. Скорость центрального процессора вырастет на 60%, графического на 70%. Блок нейронных вычислений обладает производительностью 6,5 TOPS вместо прежнего значения 5 TOPS.

Появилась поддержка стандарта 5G с модемом X53, скорость входящего подключения на котором достигает 3,7 Гбит/с. Поддерживается также Wi-Fi 6E со скоростью до 2,9 Гбит/с.

Ноутбуки на новых процессорах ожидаются в первой половине следующего года.

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