Очередной компактный компьютер займёт на столе очень мало места

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Minisforum анонсировала портативный компьютер DeskMini TH50 на процессорах Intel Tiger Lake-H, сообщает WCCFTech. Ранее этот производитель выпустил несколько моделей на Ryzen 4000H и Ryzen 5000H/5000X, а на чипах Intel его устройства работают не так часто. На этот раз был выбран процессор верхнего уровня.

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Речь идёт о 4-ядерном Core i5-11320H с 8 потоками, произведённом на техпроцессе SuperFin 10 нм. Номинальная частота у него равна 3,2 ГГц, в разгоне 4,5 ГГц. Кэш L3 имеет объём 8 МБ, TDP составляет 35 Вт.

Применяется графика Iris Xe-LP с 80 исполнительными блоками и частотой 1,35 ГГц. Объём памяти LPDDR4 составляет 16 ГБ, есть поддержка Thunderbolt 4.0.

Корпус устройства выполнен из алюминия и пластика и обладает активным охлаждением. Есть два порта USB 3.2, Thunderbolt 4, разъём для микрофона и наушников, кнопка питания спереди. Сзади два 2.5GbE LAN, HDMI, DisplayPort, два USB 3.2, два USB 2.0. Для питания используется USB Type-C 19 В. Стоимость базовой конфигурации может составить около $500.

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