Даже компании масштаба Samsung страдают от дефицита

Всемирный дефицит чипов сказывается на производителях самых разных устройств, в том числе смартфонов. Компании уровня Google вынуждены ограничивать продажи лишь некоторыми странами, производители вроде Realme переносят релизы на следующий год, а Samsung отказывается от Galaxy S21 FE.

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В случае с Samsung ситуация настолько печальная, что глава её мобильного подразделения в этом году уже дважды побывал в США. Там он посетил одного из производителей, которым может быть Qualcomm, с просьбой обеспечить больше чипов. На эти просьбы был получен отказ из-за невозможности увеличить объём производства.

Во второй раз в командировку отправился ещё и ответственный за закупки компонентов вице-президент. Ему велели не возвращаться в Южную Корею до разрешения ситуации. В итоге он провёл в США три месяца.

Отказ Samsung может считаться необычным с учётом масштаба компании. Однако, она всё сильнее зависит от ODM-производителей в некоторых сериях смартфонов, из-за чего её возможность приобретать компоненты снижается. Эти производители обычно используют собственные компоненты. И всё же, кое-какого увеличения поставок представители Samsung добиться смогли.

Как видим, раз перед компаниями уровня Samsung встают подобные трудности, проблема действительно серьёзная и её скорого разрешения ждать не приходится. Недавно глава AMD Лиза Су поделилась мнением, согласно которому дефицит сократится только во второй половине будущего года.

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