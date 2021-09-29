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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 могут работать на солнечной энергии
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Компания Samsung дала миру немало передовых технологий, прежде не существовавших. Возможно, очередным революционным продуктом станут смарт-часы на солнечной энергии. Солнечная батарея будет встроена в ремешок, поэтому часы никогда не разрядятся. Правда, подобные продукты уже выпускали Garmin и Casio, но если за дело возьмётся компания масштаба Samsung и всё получится, такие часы могут стать значительно более распространёнными.

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Компактный размер умных часов означает, что в них мало места для батареи. При этом покупатели постоянно требуют расширения функциональности. В первую очередь это относится к категориям фитнеса и здравоохранения. Например, очень многие бы не отказались получить часы с возможностью измерять уровень сахара при диабете без необходимости колоть пальцы иглами. На всё это необходима энергия.

Samsung подала патентную заявку на «состоящее из солнечных элементов нескольких типов электронное устройство» в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) ещё в июле 2019 года. В нынешнем январе была подана дополнительная документация. В сентябре был опубликован патент на 22 страницы.

Судя по этому патенту, в ремешке будут две солнечные батареи по разные стороны от корпуса часов. Будет применяться полимер с квантовыми точками для изменения пути света, а различные солнечные элементы будут выполнять фотоэлектрическое преобразование. В результате батареи смогут накапливать достаточное количество энергии вне зависимости от сценариев применения.

Производитель может задействовать разные виды солнечных элементов с разными диапазонами длин волн для обеспечения максимальной эффективности подзарядки. Цель заключается в том, чтобы даже несколько часов пребывания на не самом сильном солнечном свете хватило для подзарядки.

Других подтверждений намерений Samsung выпустить подобные часы нет. Как известно, меньшинство патентов приводят к появлению реальных продуктов. Однако, подача дополнительных документов в начале нынешнего года вселяет надежду, как и подробная документация.

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#samsung #смарт-часы
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