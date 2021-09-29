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Valve может разрабатывать автономное устройство виртуальной реальности Deckard
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Компания Valve может разрабатывать уже второе для себя устройство виртуальной реальности, которое будет напоминать наголовные устройства Facebook Oculus Quest. Доказательства этого обнаружил один из пользователей YouTube. В программном коде SteamVR Valve он нашёл несколько ссылок на устройство с кодовым названием Deckard, которое сопоставил с недавними патентными заявками компании.

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Известный технологический сайт Ars Technica затем подтвердил эти выводы. Первое устройство виртуальной реальности Valve было выпущено в 2019 году. В данном случае у него будет собственный процессор, что позволит работать без проводного подключения к компьютеру. Также разработчики хотят получить возможность отслеживать движения пользователей без применения внешних базовых станций.

Ещё есть свидетельства существования беспроводной связи. Речь может идти о стандарте Wi-Fi. Рассказывается и об обновлённой оптики. Линзы будут размещены ближе к лицу для повышения комфорта и качества.

Не так давно этот производитель анонсировал портативную игровую консоль Steam Deck на модифицированном процессе AMD. В вопросах и ответах по поводу этой консоли говорилось, что она не оптимизирована для виртуальной реальности. При этом компания говорила о заинтересованности в использовании процессора в автономном устройстве виртуальной реальности.


Поскольку ничего не объявлено официально, не исключено, что разработка не доберётся до прилавков. Компания неоднократно разрабатывала продукты, которые так и не дошли до этапа коммерческих продаж.

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