Не так давно появлялась информация, согласно которой Samsung могла отменить октябрьское мероприятие Galaxy Unpacked 2021. На нём должен был состояться анонс смартфона Galaxy S21 FE. Для отказа от выпуска этого устройства есть несколько причин. Среди них высокий уровень продаж гибких смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 и подготовка к уже скорому появлению аппаратов флагманской серии Galaxy S22. Дефицит процессоров также не способствует выпуску лишнего количества моделей.
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Похоже, сейчас Samsung старается стереть признаки существования Galaxy S21 FE из людской памяти. Прежде сведения об этом устройстве попадали в интернет и были даже на сайте самой Samsung. Теперь региональные версии сайта в таких странах, как Гонконг, Сингапур, Южная Африка, остались без упоминающих Galaxy S21 FE страниц.
Стандартный вариант Galaxy S21 с момента начала продаж успел немного подешеветь. У него есть немало признаков аппаратов Fan Edition, выпуск которых в результате теряет смысл. Октябрь начнётся уже послезавтра и тогда может появиться официальная информация по этому вопросу.