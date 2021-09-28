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Троян BloodyStealer нацеливается на аккаунты в сервисах Steam, GOG и Epic
Он может собирать куки, пароли, информацию кредитных карт и т.д.
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Лаборатория Касперского сообщает, что новый троян под названием BloodyStealer в качестве мишеней выбирает аккаунты в сервисах EA Origin, Steam, Epic Games, GOG и не только. Программа может собирать данные сессий и пароли, сведения о кредитных картах, информацию об устройствах, скриншоты и торрент-файлы. Предположительно, на всё это есть спрос на чёрном рынке.

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Троян стоит $10 в месяц или $40 за пожизненную лицензию. Атакует он главным образом базы данных и журналы с информацией для доступа к учётным записям. Потом они продаются в Telegram и других местах. В качестве примера был показан снимок экрана продавца с 65600 журналами с разделением по регионам по цене $150. Можно продавать их и отдельно. В первую очередь пользуются спросом аккаунты с большим числом игр, расширениями и дорогостоящими игровыми предметами.

Троян отличается изощрённой конструкции, где есть средства защиты от отладки, что затрудняет обратную инженерию. Информация в виде архива ZIP отправляется на серверы с защитой от DDoS и других видов интернет-атак.

Троян работает во всех регионах мира. Чтобы не стать его жертвой, рекомендуется покупать приложения только в официальных источниках. В аккаунтах нужно создавать надёжные пароли и применять двухфакторную аутентификацию.

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#безопасность
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