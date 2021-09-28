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Skype получит переработанный дизайн, новую функциональность и улучшение производительности
Приложением по-прежнему пользуются миллионы людей
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Приложение Skype скоро претерпит некоторые изменения. До конца года будет повышена скорость, надёжность и изменён дизайн. В частности, будут изменения во внешнем виде видеозвонков. Разрабатываются новые шаблоны и графические темы. Можно будет видеть себя на главном экране во время общения, но при желании ленту можно будет спрятать.

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Потоки видео перегруппируют в сетку, чтобы не сворачивать собеседников. Все участники общения будут видны одновременно, включая тех, кто не включил видео. Более крупные источники видео будут отображаться также на панели сверху.

При видеозвонках будет несколько вариантов просмотра, включая вид выступающего в данный момент пользователя, сетку, большую галерею и режим «Вместе». Можно будет включать в сетку только тех пользователей, которые включили видео, или же только тех, которые не включили. При использовании только аудио можно будет устанавливать фоновое изображение.

Разрабатываются более красочные графические темы с градиентами для кнопок и пользователей без аватаров. В панели слева разработчики обещают красоту, баланс и лёгкость.

Приглашения Skype Meet Now переработали, теперь там есть имя и аватар пользователя. Через эти приглашения можно присоединиться к беседе без регистрации и даже установки приложения. Также было обещано, что скоро Skype будет работать в любом браузере.

Не забыли и о производительности. Её обещают повысить в ключевых сценариях применения почти на треть на ПК и на целых 2000% на Android. Появятся новые настраиваемые звуки уведомлений и обновлённое окно реакций. Можно будет искать реакции или воспользоваться закреплёнными.

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В мобильном приложении Skype можно будет задействовать Office Lens для обмена отсканированными фотографиями, документами и видео. Функция TwinCam позволит добавлять видео со второго устройства. Для этого нужно будет просканировать QR-код с устройства на Android или iOS.

#skype
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