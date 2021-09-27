Компания Samsung сейчас исследует методы скачивания нейронной карты мозга на электронные устройства. На создание подобной технологии может уйти много лет, но у Samsung для этого вполне достаточно ресурсов и опыта.
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Южнокорейский производитель собирается применять новый подход к разработке микросхем с имитацией функций человеческого мозга с целью самообучения. Чтобы добиться этого, нужно скопировать настоящий мозг на специальный чип.
Для этого Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) начала сотрудничать с исследователями из Гарвардского университета. Первые результаты совместной работы опубликовали в статье в Nature Electronics. Статья называется «Нейроморфная электроника, основанная на копировании и вставке мозга».
Речь идёт о копировании карты нейронных связей в мозгу с применением специально созданного массива наноэлектродов. Его разработали профессоры Хонгкун Парк и Донхи Хэм. Данная карта будет вставляться в трёхмерную сеть ячеек твердотельной памяти высокой плотности. Это может быть стандартная память NAND из SSD или экзотическая память вроде резистивной RAM.
При вставке записей нейронной карты в память каждая ячейка программируется так, чтобы проводимость соответствовала силе нейронной связи. В мозгу человека примерно 100 млрд нейронов и ещё больше связей между ними, так что задача стоит непростая.
Процесс копирования будет сложным и медленным, но в Samsung верят, что развитие электронной памяти достигло такого уровня, что скопировать карту мозга на чипы памяти вполне возможно. Результатом станет упрощение разработки нейроморфных чипов с характеристиками мозга, уменьшение энергопотребления, быстрая адаптация к окружению и познание.