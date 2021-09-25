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Нехватка алюминия в Малайзии усугубляет проблему глобального дефицита чипов
Летние ограничения из-за ковида повлияли на поставки алюминиевых конденсаторов
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Связанные с пандемией коронавируса ограничения в Малайзии снизили поставки алюминиевых конденсаторов. Это ещё одна ступень в длинной лестнице ведущих к глобальному дефициту чипов проблем. Она связана с проблемами с поставками таких компонентов, как редкоземельные металлы и керамика.

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Издание Digitimes Asia пишет, что японские производители Chemi-Con и Nichicon в июле и августе вынуждены были закрыть свои предприятия на территории Малайзии. После завершения карантина на рабочие места вернулись только 60% сотрудников, поэтому производство оказалось ограниченным.

Наряду с компанией Rubycon эти фирмы производят значительную часть алюминиевых конденсаторов для мирового рынка. Это важные пассивные компоненты электроники, транспортных средств и многих других устройств.

Отраслевые источники утверждают, что поставки алюминиевых конденсаторов из Малайзии по причине коронавируса могут снизиться на 30-60%. Сроки выполнения заказов выросли до более чем 6 месяцев. В результате некоторые заказы начали перенаправлять производителем из Тайваня и Китая.

Это очередные компоненты, которые влияют на дефицит электроники. Также за последний год выросла стоимость редкоземельных металлов, а вместе с ней может вырасти и цена устройств разных категорий.

Карантин в Малайзии повлиял и на объём производства керамических конденсаторов для печатных плат. Проблемы с драйверами дисплея могут сказаться на объёме производства экранов. Компания TSMC полагает, что мировой дефицит полупроводниковой продукции может продержаться как минимум до будущего года.


#полупроводники
3
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Нехватка алюминия в Малайзии усугубляет проблему глобального дефицита чипов
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