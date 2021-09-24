Новая версия приносит ряд усовершенствований

Браузер Google Chrome остаётся безоговорочным лидером на персональных компьютерах. Также он очень широко распространён на мобильных устройствах. По-другому и быть не может, ведь он предустановлен на каждом Android-смартфоне и планшете, а таковых намного больше, чем конкурирующих аппаратов Apple.

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Популярностью Chrome обязан не только смартфонам, но и обширным функциональным возможностям. Чтобы поддерживать современный внешний вид браузера, Google регулярно обновляет его.

На этой неделе состоялся релиз версии Chrome 94 на всех платформах. Вместо функциональности разработчики уделили особое внимание безопасности.

В частности, одна из функция даёт браузеру возможность принудительно устанавливать безопасное соединение с веб-сайтами. Это значит, что подключаться к сайтам можно будет только через HTTPS-соединение. В настройках для этого есть переключатель и браузер будет выдавать предупреждение при заходе на сайты без поддержки HTTPS. По умолчанию функция выключена, придётся включать её вручную.

Отныне браузер будет обновляться раз в 4 недели вместо раза в 6 недель. Такой же цикл обновлений у браузера Firefox. Кто-то обрадуется более частому появлению новых версий, а кто-то скажет, что в этих версиях станет меньше значительных улучшений. По крайней мере заметные новые функциональные возможности будут появляться не в каждой версии. Более частые релизы могут предназначаться для повышения скорости работы и надёжности браузера.



