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Генеральный директор компании Epic Games рассказал, что Apple отрицательно ответила на запрос о возвращении игры Fortnite в магазин приложений App Store. Этого не произойдёт, пока Apple не израсходует все апелляции на недавнее судебное решение. Генеральный директор Epic Тим Суини критикует действия Apple, называя их нарушением своего слова.

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В Твиттере он поделился перепиской между его компанией и Apple по поводу возвращения игры в магазин. Epic обещает соблюдать политику магазина, если игре будет позволено вернуться. Однако, Суини хочет увидеть обновления в этой политики на основе недавнего судебного решения. Согласно ему, Apple больше не может запрещать разработчикам приложений задействовать собственные платёжные системы. Также Суини не прочь обсудить появление в системе iOS других магазинов приложений, вроде собственного магазина Epic.

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Apple в ответ заявляет, что не будет обсуждать возвращение Fortnite до окончательного решения суда. Суини полагает, что апелляции могут затянуться на срок до пяти лет.

Данное противостояние началось в прошлом году, когда Epic добавила неавторизированную платёжную систему в версию Fortnite на iOS. Это лишило Apple комиссии в 30%. Игра была убрана из магазина, после чего Epic подала в суд по обвинению в монополизме.

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Суд признал действия Apple антиконкурентными, но не монополистическими. Apple должна поменять правила магазина, чтобы сторонние разработчики могли говорить пользователям о других способах оплаты. Epic же должна выплатить Apple компенсацию в несколько миллионов и уже заплатила $6 млн, но обжалует это решение.

Если игра вернётся в магазин на iOS, она появится и на Mac.



