В сервисе Steam играть можно будет до завершения скачивания игры
Современные видеоигры часто имеют огромный размер, а высокоскоростное подключение к интернету есть ещё не у всех. В результате загрузка игр из магазинов вроде Steam может длиться долго. Мало кто отказался бы от возможности начать играть ещё до того, как игра полностью скачается на компьютер. Патент компании Valve может превратить это желание в реальность.
реклама
Компания подала патентную заявку в марте нынешнего года. В ней описывается механизм под названием «мгновенная игра», который даёт возможность играть сразу после начала скачивания.
Патент рассказывает об использовании «прокси-компонента файловой системы, который сконфигурирован для отслеживания операций чтения, выполняемых исполняемым файлом игры во время игрового сеанса». Это значит, что Steam будет понимать, какие файлы нужно скачать в первую очередь, чтобы можно было запустить игру.
Также будет освобождаться дисковое пространство при помощи удаления ненужных данных и осуществляться предварительная выборка данных для снижения задержек при загрузке. Разработчикам игр ничего делать не потребуется.
реклама
Неиспользуемые блоки игровых данных могут удаляться. Например, это уже пройденные уровни. Это даст возможность освобождать локальные ресурсы. Подобная функциональность существует в консолях с версий PS4 и Xbox One, также она применяется в сервисах Origin и Battle.net. Правда, там играть можно только в часть игры, пока не будет скачано всё остальное. Однако, в патенте обещана игра без ограничений.
Как обычно бывает с патентами, гарантий их воплощения в реальность нет.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила