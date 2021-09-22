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iPhone научатся распознавать депрессию и когнитивный упадок

Технологии машинного обучения смогут анализировать данные с многочисленных датчиков iPhone
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Компания Apple приложила немало усилий по развитию медицинских возможностей своих мобильных устройств. В частности, у неё есть трекер сна для системы iOS, который работает совместно с датчиками на умных часах Apple Watch. Совместно с AliveCor был произведён ремешок для часов, способный снимать ЭКГ на высоком уровне.

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Теперь компания собирается заняться диагностикой психических расстройств при помощи iPhone. Это означает наличие депрессии, тревоги и упадка когнитивных возможностей. Для этого будет изучаться сон, подвижность и темпы набора текста. Они позволят обнаруживать проблемы на ранних стадиях.

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Wall Street Journal пишет, что iPhone задействует датчики и алгоритмы машинного обучения. Часы Apple Watch уже неплохо справляются с обнаружением проблем с сердечным ритмом. Также в будущем могут анализироваться выражение лица, частота сердечных сокращений и дыхания. Анализ будет выполняться локально на мобильном устройстве без отправки на серверы в интернете.

Apple работает совместно с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе над проектом под кодовым названием «Морской бриз». В нём изучается депрессия, стресс и тревога. В прошлом году участие принимали 300 добровольцев, в этом году их число вырастет в 20 раз.

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Также помогает фармацевтическая компания Biogen. Она должна способствовать раннему обнаружению болезни Альцгеймера. Участников будет 20000, из них половина с высоким риском развития этой болезни.


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