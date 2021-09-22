HP анонсировала компьютеры, ноутбуки на Arm и другие устройства на Windows 11
Windows 11 и Office 2021 будут официально представлены через две недели. Производители компьютеров выпустят на ней немало новых устройств и анонсы уже начались. В частности, компания HP стала одной из первых.
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Среди наиболее интересных её новинок можно назвать ноутбук Spectre x360 2 в 1 с сенсорным 16-дюймовым экраном IPS 16:10. Спереди располагается камера с разрешением 5 Мп. Поддерживается авторизация посредством Windows Hello, в том числе распознавание лица. У камеры есть заслонка и с помощью камеры система может блокироваться, если пользователь отошёл на какое-то время.
Ноутбук работает на процессоре Intel Core i7-11390H, видеокарта мобильная Nvidia GeForce RTX 3050, память DDR4 16 ГБ, SSD NVMe 512 ГБ и Intel Optane 32 ГБ. Флагманский вариант получил экран OLED 4K. Обещано 17 часов работы без подзарядки при трансляции видео и просмотре веб-страниц.
Стоимость стартует от $1639 за версию с экраном IPS 3K, продажи начнутся в октябре.
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Моноблок Envy с экраном 34 дюйма 5K обладает яркостью до 500 нит и покрывает 98% цветового диапазона DCI-P3. Высоту экрана можно регулировать. В подставке есть устройство беспроводной подзарядки мощностью 15 Вт. Разрешение камеры составляет 16 Мп и её можно закреплять магнитами с любой стороны экрана.
Здесь предлагается процессор Intel Core i9 11-го поколения, видеокарта GeForce RTX 3080 Max-Q, 32 ГБ DDR4, хранилище NVMe 512 ГБ. Хранилище и память можно расширять.
Для подключения есть четыре USB Type-A, два Thunderbolt 4 с поддержкой скорости USB4 40 Гбит/с, а также два USB Type-C и порт USB Type-A со скоростью до 5 Гбит/с. Есть выход HDMI для второго монитора, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
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Цена начинается от $1999, продажи стартуют в октябре. В $799 обойдётся модель Pavilion на AMD Ryzen 5000 с экраном 27 дюймов.
Представлен планшет на процессоре Intel Pentium Silver N6000 с памятью 4 ГБ и хранилищем 128 ГБ. Здесь есть вращающаяся камера 13 Мп. Стоимость будет минимум $599.
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Желающие купить простой ноутбук могут выбрать 14-дюймовый вариант на Snapdragon 7c Gen2, памяти LPDDR4X 8 ГБ, хранилище eMMC 128 ГБ. Подождать предстоит до декабря.
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