Рынку полупроводников прогнозируют рост на 17% до конца года
Уже несколько месяцев наблюдается всемирной дефицит полупроводниковых продуктов. Если верить очередному отчёту, в течение ближайших двенадцати месяцев этот дефицит сойдёт на нет.
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Аналитики фирмы IDC дают прогноз, согласно которому рынок полупроводниковых продуктов в этом году вырастет на 17,3%. Это хорошая новость как для производителей устройств, так и для их покупателей. Аналитики компании полагают, что дефицит продлится не далее чем до середины будущего года, а в 2023 году может быть даже перепроизводство.
Глобальное восстановление будет идти за счёт нескольких категорий устройств, вроде смартфонов. В частности, есть спрос на аппараты с поддержкой 5G. Также высокий спрос наблюдается на игровые консоли, ноутбуки, серверы и устройства умного дома.
Доход от продажи устройств с 5G в этом году вырастет на 128%, в результате чего рынок чипов для мобильных устройств увеличится на 28,5%. Доходы от игровых консолей, умных домов и носимых устройств вырастут на 34%, 20% и 21% соответственно.
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Продажи чипов для ноутбуков увеличатся на 11,8%, а доходы от серверов x86 вырастут на 24,6%. Автомобильная промышленность увеличит покупки чипов на 22,8%.
К 2025 году прогнозируется объём рынка полупроводников в 600 млрд. Это означает среднегодовой рост в 5,3% против прежних 3-4%.
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