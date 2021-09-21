Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рынку полупроводников прогнозируют рост на 17% до конца года

Дефицит должен закончится к середине будущего года
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже несколько месяцев наблюдается всемирной дефицит полупроводниковых продуктов. Если верить очередному отчёту, в течение ближайших двенадцати месяцев этот дефицит сойдёт на нет.

реклама

Аналитики фирмы IDC дают прогноз, согласно которому рынок полупроводниковых продуктов в этом году вырастет на 17,3%. Это хорошая новость как для производителей устройств, так и для их покупателей. Аналитики компании полагают, что дефицит продлится не далее чем до середины будущего года, а в 2023 году может быть даже перепроизводство.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Глобальное восстановление будет идти за счёт нескольких категорий устройств, вроде смартфонов. В частности, есть спрос на аппараты с поддержкой 5G. Также высокий спрос наблюдается на игровые консоли, ноутбуки, серверы и устройства умного дома.

Доход от продажи устройств с 5G в этом году вырастет на 128%, в результате чего рынок чипов для мобильных устройств увеличится на 28,5%. Доходы от игровых консолей, умных домов и носимых устройств вырастут на 34%, 20% и 21% соответственно.

реклама

Продажи чипов для ноутбуков увеличатся на 11,8%, а доходы от серверов x86 вырастут на 24,6%. Автомобильная промышленность увеличит покупки чипов на 22,8%.

К 2025 году прогнозируется объём рынка полупроводников в 600 млрд. Это означает среднегодовой рост в 5,3% против прежних 3-4%.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

полупроводники
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
14
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
13
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 126
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
35
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
18
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
26
Проверяем совместимость компьютера с Windows 11 – включаем TPM 2.0 и настраиваем BIOS
17
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
45
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
35
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
10
Биткоин продолжает дешеветь, а Эфир подбирается к $3000 – эксперты РБК назвали причины падения рынка
15
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
12
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
13
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
13
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
22
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
16
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
33
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
16
AMD зарегистрировала новый лозунг
24
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Процессор Apple M1 попытались разобрать методом обратной инженерии
8

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
207
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
96
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
174
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
48
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
14
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
7
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
2
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

ev_rus
20:00
На чем там на Соньке5 лучи то запускать, на амдшной 5700ХТ чтоль в 2к в 30 фпс, так это смешно и убого.
Трассировка лучей в Far Cry 6 будет доступна только на PC
Эдгар Кот
19:59
Я ниже скрин выложил с сотнями карт по этой цене, что ты мне будешь рассказывать, если я за эту цену покупал?)
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Adam Smith
19:59
погугли новые мубайл, зен 2 под вывеской 5ххх
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
Гельминтатор
19:58
Фиг его знает. С 98 года использую WinAmp, адептов Фубара не понимаю.
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
ev_rus
19:57
Хватит уже про передовые технологии Ати и Амд, давно не смешно.
Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
Legioner1804
19:56
Нет таких цен. 3060 ti стоит от 1200$
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
ev_rus
19:56
Кто то сомневался, какой то дурачок, что Интел в наше время сейчас не выпустит новый продукт быстрым и технологичным что ли? Это для Интела и НВ давно элементарно!
Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
Legioner1804
19:53
Автор, где ты видел rtx 3070 за 915$?! 1500-2500$ - вот такие цены уже с зимы держатся.
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Гельминтатор
19:53
Ой-вэй, какой школярский десктоп… ты бы ещё бабу голую на него водрузил, или анимятину какую. Зачем ты купил АдГард, когда есть АдБлок? Зачем тебе менеджер закачек в 2021? Ты продолжаешь сидеть на дай...
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
MriS
19:52
В бенчи они играют. У меня все наоборот было, 9900к был холоднее и производительнее 3800х. Пробовал воздух на 350 ватт и он не помог, а i9 отлично себя под ним чувствует. Жрёт чуть больше, но и фпс вы...
Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем