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Аппараты iPhone обычно находятся на высоких местах в рейтингах пользовательской удовлетворённости. Благодаря последним успехам iPad и MacBook компания Apple возглавила очередной отчёт American Customer Satisfaction (ACSI). В этот раз опросили 7960 пользователей из США, которых выбирали случайным образом. Опрос проводился между 7 июля 2020 и 26 июня 2021 года.

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Совокупный показатель удовлетворённости в США среди обладателей персональных компьютеров вырос на 1% до 79%. Apple лидирует с уровнем 82%, как и год назад. На втором месте HP с рейтингом 80% против 77% годом ранее. Компания Acer занимает третье место с рейтингом 79%, как и Samsung. Год назад Samsung была на втором месте с уровнем 81%.

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К сожалению, в этом году отсутствует разбивка каждого бренда по категориям, поэтому невозможно понять, где та или иная компания преуспевает или отстаёт.

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Если говорить только о планшетах, рейтинг удовлетворенностью за год снизился с 78% до 76%. Среди различных аспектов пользователи довольны дизайном, простотой работы и графической производительностью планшетов нынешнего поколения. Остаётся улучшить функциональность и скорость процессоров, а также доступность аксессуаров. К последним относятся чехлы, зарядные устройства и переходники.



