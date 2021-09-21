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Внешний вид представленных недавно смартфонов iPhone 13 не претерпел заметных изменений. По этой причине многие считают, что им подошло бы название iPhone 12S. В следующем году ситуация может быть другой. Тогда может вырасти разрешение камер и убран вырез на экране аппарата Pro.

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Продажи iPhone 13 только начались, но уже появляются слухи относительно моделей следующего поколения. Известный аналитик Мин Чи-Куо кое-что поменял в своих прогнозах относительно iPhone 14. Он считает, что вместо выреза на экране будет отверстие, как на многих Android-смартфонах. Это относится только к аппарату Pro, на остальных вырез останется. Ради отказа от выреза на флагманской модели придётся перемещать датчики Face ID под экран.

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Также может измениться разрешение камер будущих смартфонов. Основная камера должна получить разрешение 48 Мп, но снимать она будет на разрешении 12 Мп, объединяя четыре пикселя в один для повышения детализации и уменьшения шума.

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Стоимость iPhone 14 Pro Max прогнозируется в $899, что меньше по сравнению с iPhone 13 Pro Max за $1099. Может появиться новая модель iPhone SE с поддержкой сетей 5G. В 2023 году под экраном может появиться сканер Touch ID.

Что касается гибких аппаратов iPhone, их придётся подождать. Если раньше их ожидали увидеть в 2023 году, то теперь это должно произойти не раньше 2024 года.



