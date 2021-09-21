Гибкий iPhone перенесли на 2024 год и другие сведения о будущих аппаратах Apple
Внешний вид представленных недавно смартфонов iPhone 13 не претерпел заметных изменений. По этой причине многие считают, что им подошло бы название iPhone 12S. В следующем году ситуация может быть другой. Тогда может вырасти разрешение камер и убран вырез на экране аппарата Pro.
реклама
Продажи iPhone 13 только начались, но уже появляются слухи относительно моделей следующего поколения. Известный аналитик Мин Чи-Куо кое-что поменял в своих прогнозах относительно iPhone 14. Он считает, что вместо выреза на экране будет отверстие, как на многих Android-смартфонах. Это относится только к аппарату Pro, на остальных вырез останется. Ради отказа от выреза на флагманской модели придётся перемещать датчики Face ID под экран.
Также может измениться разрешение камер будущих смартфонов. Основная камера должна получить разрешение 48 Мп, но снимать она будет на разрешении 12 Мп, объединяя четыре пикселя в один для повышения детализации и уменьшения шума.
реклама
Стоимость iPhone 14 Pro Max прогнозируется в $899, что меньше по сравнению с iPhone 13 Pro Max за $1099. Может появиться новая модель iPhone SE с поддержкой сетей 5G. В 2023 году под экраном может появиться сканер Touch ID.
Что касается гибких аппаратов iPhone, их придётся подождать. Если раньше их ожидали увидеть в 2023 году, то теперь это должно произойти не раньше 2024 года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила