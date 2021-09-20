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В интернете неоднократно появлялись рассуждения о том, выпустит ли Apple когда-нибудь гибкие аппараты iPhone. Сейчас кажется, что это случится не раньше 2023 года.

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Статья в Business Korea ничего не говорит о том, почему этого не произойдёт раньше. Зато говорится о сотрудничестве Apple и LG Display по вопросу разработки необходимых экранов. В развёрнутом состоянии диагональ этого экрана будет 7,5 дюйма. Скорее всего будет использоваться форм-фактор раскладушки.

Ранее утверждалось, что у Apple есть прототип гибкого iPhone. Раскладушка может оказаться предпочтительным вариантом, поскольку расходы на производство будут меньше по сравнению с сворачивающимся внутрь устройством. Также будет меньше точек излома, а значит более длительная беспроблемная работа.

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В своё время аналитик Минг-Чи Куо тоже говорил о 2023 году, ожидая выпуска 15-20 млн гибких iPhone. Также речь шла о поддержке стилуса Apple Pencil.

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Не исключено, что Apple ещё откажется от идеи выпускать гибкий смартфон, если посчитает проект недостаточно рентабельным. Сейчас в этой категории устройств лидирует Samsung и объём заказов на последнее поколение её смартфонов довольно высокий. Возможно, Apple выжидает более массового распространения подобных устройств, чтобы снизилась стоимость их компонентов. Дефицит процессоров также не способствует экспериментам.



