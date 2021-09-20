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Стандарт Unicode 14 приносит новые символы и изображения

Unicode Consortium создал 37 новых смайлов
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Консорциум Unicode недавно представил новый стандарт Unicode версии 14. Здесь предлагается более 838 символов, в том числе 37 смайлов. Расширение библиотеки символов даёт возможность лучше выражать свои эмоции на разных операционных системах, в разных культурах с разными языками.

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В последние годы использование смайлов в социальных сетях находится на подъёме. В июле нынешнего года в 20% твитов были смайлы на стандарте Unicode.

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Версия 14.0 призвана улучшить процесс общения между представителями разных культур на разных цифровых платформах. Появилась поддержка пользователей в таких странах, как Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Африка и Северная Америка.

В новой версии появилось пять новых скриптов, символы валют, ноты и не только. Теперь Unicode официально поддерживает 144697 символов.

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Unicode Consortium представляет собой некоммерческую организацию. Он поддерживает используемый по всему миру стандарт Unicode. С ним разработчики и пользователи могут обрабатывать и хранить данные на любом языке, проще обмениваться информацией и идеями. Здесь есть старые и современные символы, широко известные смайлы позволяют быстро понять сообщение. Новые смайлы появляются на основе предложений публики. Рекомендации оценивают по совместимости, частоте использования, различимости и полноте.

Смайлы появились в Японии в конце 1990-х годов. Более широкое распространение они получили на мобильных устройствах и сейчас общение без них представить трудно вне зависимости от языка.


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