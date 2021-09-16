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На прошлой неделе компания AMD опровергла утверждение, согласно которому она производит видеокарты в первую очередь для майнеров, а не для геймеров. Такие мысли существуют из-за дефицита поставок видеокарт и появления карт специально для майнинга.

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Недавно финансовый директор AMD дал интервью по некоторым касающимся роста доходов вопросам. Был задан вопрос, за счёт чего растёт бизнес по выпуску видеокарт — клиентских компьютеров, датацентров или майнинга.

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Девиндер Кумар из AMD утверждает, что криптовалюта вносит ничтожно малую часть в доходы компании. AMD якобы не отдаёт приоритет картам для добычи криптовалют. Главная причина роста доходов заключается в выпущенных в прошлом году видеокартах серии Radeon 6000. Между тем, видеокарты Radeon 6000 до сих пор отсутствуют в рейтинге сервиса Steam, так что вряд ли они продавались в больших количествах.

Недавно в интернете появлялась фотография майнинговой видеокарты на графическом процессоре AMD Navi 12. Также была информация, что некоторые сторонние производители видеокарт поставляют их напрямую крупным майнерам. Вместе с дефицитом полупроводниковых компонентов это вносит вклад в огромное увеличение цены.

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