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PHP с большим отрывом лидирует среди серверных языков программирования

Он занимает больше трёх четвертей рынка серверных языков
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Популярный язык программирования PHP часто ругают, но отчёт W3Techs показывает, что он останется с нами надолго. W3Techs исследует веб-серверы в поисках технологий, которые применяются в 10 млн наиболее популярных сайтов в рейтинге Alexa. Нынешний отчёт показывает диаграмму с января 2010 года до нынешнего года. Наиболее популярные сайты лучшим образом отображают самые востребованные технологии, поскольку именно они развиваются активнее всего.

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В 2010 году доля PHP составляла 72,5%, а сейчас 78,9%. Только один другой язык преодолел отметку в 10%, это ASP.NET. Вот только движется он по нисходящей. В 2010 году его доля была 24,4%, а теперь 8,3%.

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Среди небольших языков наибольший рост показывает Ruby, его доля сейчас 5,2%. При этом теряет популярность Ruby on Rails.

Большинство сайтов, где применялся ASP.NET, уже задействуют и PHP. В результате эти сайты могли попасть в статистику обоих языков. В любом случае, ASP.NET сходит со сцены и конкурентов у PHP в ближайшее время не намечается.

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