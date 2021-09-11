Часы Apple Watch Series 8 смогут измерять температуру и обнаруживать лихорадку
14 сентября состоятся очередные анонсы компании Apple. Как всегда в сентябре, будет представлено очередное поколение iPhone и с ними смарт-часы. Буквально накануне появилась информация о том? что Apple смогла преодолеть производственные проблемы при работе над Watch Series 7. Часы ещё не поступили в продажу, а уже ведутся разговоры о моделях будущего года. Предположительно, они будут уметь измерять температуру тела.
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Известный аналитик Минг-Чи Куо, считает, что часы 2022 года будут весьма интересными. За счёт термометра можно будет фиксировать лихорадку и другие симптомы заболеваний. Это уже не первый раз, когда появляется информация о возможности будущих часов измерять температуру тела.
Неоднократно появляются новости о том, что часы Apple спасали людям жизнь. Вовремя обнаружить болезнь также может быть спасением. Сейчас часы умеют измерять ЭКГ, кислород в крови, фиксировать падения. В часах нынешнего года может появиться измерение артериального давления. В часах следующего поколения могут предложить функции управления здоровьем, но подробности пока не сообщаются.
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