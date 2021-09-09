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Против Google в Европе возобновили антимонопольное расследование по причине возможного принуждения производителей смартфонов устанавливать ассистент Google как голосовой помощник по умолчанию. Сама Google данную информацию пока не комментирует.

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В начале лета антимонопольные органы Евросоюза высказались по вопросу доминирования на рынке ассистентов Google, Apple Siri и Amazon Alexa. Они предустанавливаются на различные мобильные устройства и препятствуют установке конкурирующих продуктов. Корпорации Google, Apple и Amazon за счёт доминирования на рынке продвигают свои сервисы и также ограничивают конкурентов. Кроме того, они собирают большие объёмы пользовательских данных. Вряд ли кто-то может проконтролировать, как они будут использовать эти данные.

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Этим претензии к компаниям не ограничиваются. Регуляторы недовольны слабой совместимостью устройств умного дома. Окончательный отчёт по этим вопросам ждут в первой половине следующего года.

Google уже штрафовали в Европе на $10 млрд за злоупотребление доминирующим положением. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд за предустановку на Android-смартфоны сервисов вроде Поиска и Карт. На заседании суда в конце сентября Google может оспорить этот штраф.

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