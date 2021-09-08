К 2025 году Samsung может представить сенсор с разрешением 576 Мп
Качественные камеры необязательно обладают очень высоким разрешением, что неоднократно показывали аппараты Google Pixel. Однако, у Samsung может быть другое мнение. Несколько дней назад компания представила сенсор с разрешением 200 Мп, который скоро может оказаться в составе смартфона Xiaomi. На этом Samsung останавливаться не собирается и ведёт дальнейшие разработки. В ближайшие четыре года компания может вывести на рынок сенсоры с разрешением 576 Мп.
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На мероприятии SEMI Europe Summit представителем Samsung был показан слайд, согласно которому сенсор должен быть представлен к 2025 году. Правда, он не обязательно войдёт в состав смартфонов. Скорее он будет применяться в автомобилях, устройствах виртуальной реальности и дронах, где точность особенно важна.
Пока в аппаратах Galaxy S21 Ultra их обладателям приходится довольствоваться невзрачными 108 Мп. Причём использование максимального разрешения лишает камеру некоторых функциональных возможностей и доступа к другим камерам.
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