Растяжимый дисплей Samsung превращает двухмерный контент в трёхмерные движущиеся сцены
Компания Samsung является одним из передовых производителей дисплеев и разработчиком невиданных прежде вариантов. Помимо просто качественных панелей OLED, она может похвастаться дисплеями с повышенной частотой обновления и гибкими экранами. Этим инновации не ограничиваются.
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Появилась информация о демонстрации прототипа растяжимого экрана с диагональю 13 дюймов. Экран способен меняться, заодно меняя своё содержимое. На видео показано, как дисплей поднимается и опускается, создавая трёхмерное отображение двухмерного содержимого.
Это не первая попытка Samsung разработать растягиваемый дисплей. Другой прототип был представлен ещё в 2017 году, но он был не таким продвинутым.
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Вряд ли такие экраны будут применяться в смартфонах. Samsung считает их более полезными для носимых устройств, интернета вещей, автомобилей и в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, технологии пока находится на этапе разработки и пройдёт немало лет, прежде чем они начнут применяться в реальных устройствах.
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