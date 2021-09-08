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Небольшое приложение WhyNotWin11 позволит проверить совместимость компьютера с Windows 11

Программа получше той, которую предлагала сама Microsoft
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Уже меньше чем через месяц начнётся распространение финального варианта операционной системы Windows 11. Очень многие пользователи будут смотреть на это со стороны, даже если бы захотели приобщиться к последнему творению Microsoft. Системные требования Windows 11 многих привели в замешательство и не все знают, годится их компьютер для этой системы или нет.

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Требуется процессор как минимум 8-го поколения от Intel, хотя недавно была добавлена поддержка нескольких моделей 7-го поколения. Главное же, что нужен аппаратный модуль защиты TPM 2.0, который есть далеко не на всех компьютерах и ноутбуках.

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Была возможность установить предварительные сборки системы на неподдерживаемые компьютеры в программе тестирования Windows Insider и всё работало без нареканий. Однако, недавно Microsoft начала исключать такие компьютеры из программы, заставляя их вернуться на Windows 10.

После анонса компания выпустила приложение PC Health Check для проверки совместимости компьютеров. Программа оказалась не слишком удачной. Недавно появилось другое приложение под названием WhyNotWin11. Оно выполняет сканирование и отображает результаты со сведениями об архитектуре процессора, методе загрузки, совместимости процессора, типе раздела диска и статусе безопасной загрузки. Используется простой и понятный интерфейс, неподдерживаемые аспекты выделяются красным цветом.

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Если на вашем компьютере Windows 11 не поддерживается, ничего не мешает оставаться на Windows 10. Её поддержка обещана до конца 2025 года и наверняка ещё будет продлена.


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