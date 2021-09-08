Беспроводная подзарядка Motorola заряжает четыре устройства одновременно
Xiaomi была первым крупным игроком рынка мобильных устройств, показавшим возможности воздушной подзарядки. В начале года мы увидели Mi Air Charge для подзарядки мобильных устройств по воздуху. Потом среди прочих своё решение показала Motorola, а теперь она рассказала о нём подробнее и продемонстрировала видео.
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Для этого она создала аккаунт в социальной сети Weibo, продемонстрировав там технологию Space Charging. Поначалу была показана возможность заряжать два устройства с расстояния метр. Затем возможности подзарядки были усовершенствованы. Сейчас разработчики обещают заряжать одновременно четыре устройства на расстоянии до 3 м. Подзарядка охватывает направление в 100 градусов.
Зарядная станция содержит 1600 антенн, сигнал проходит через бумагу и прочие препятствия, а в случае обнаружения людей перестаёт транслироваться в этом направлении.
Пока ничего не говорится о максимальной скорости подзарядки. Один из источников говорит о мощности 5 Вт. По современным меркам это крайне мало, поскольку в смартфонах устанавливают батареи 5000 мАч и больше. Таким образом, от обычной проводной или более быстрой беспроводной подзарядки на одно устройство избавляться рано.
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С другой стороны, низкая скорость не станет проблемой, если устройство будет заряжаться постоянно. Также такая подзарядка может оказаться достаточной для аксессуаров вроде Bluetooth-наушников и смарт-часов.
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