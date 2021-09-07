Смартфоны Samsung Galaxy S22 могут выпустить уже в этом году
Как обычно, в интернете циркулирует множество неофициальной информации относительно популярных продуктов крупных производителей. В частности, о флагманских смартфонах Samsung. Если новость окажется правдой, это может не понравиться купившим в этом году аппараты серии Galaxy S21. Может оказаться, что скоро эти устройства будут не самыми передовыми и дорогостоящими.
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Обычно Samsung выпускала свои флагманские модели весной, а Galaxy S21 появились в нынешнем январе. Не исключено, что Galaxy S22 выпустят так же в этом году.
Из Южной Кореи пришла информация, что появление новых аппаратов может случиться в декабре. Промышленное производство может стартовать в ноябре.
Кроме слабых продаж нынешних смартфонов Samsung может расчищать следующий год для каких-то других продуктов. Например, вернуть смартфоны линейки Galaxy Note. Очевидно, что модели гибких смартфонов никуда не денутся, судя по большому количеству заказов на аппараты последнего поколения.
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Ещё раз повторим, что информация неофициальная и вполне может оказаться недостоверной.
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