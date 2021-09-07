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Сервис мгновенного обмена сообщениями WhatsApp вносит изменения в одну из наиболее старых настроек конфиденциальности. Пользователи теперь имеют больше возможностей для демонстрации своего присутствия или отсутствия в сети и личной информации людям из своего списка контактов.

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Новая опция доступна в приложении на Android и iOS. Она даёт возможность скрывать информацию о своём последнем посещении от некоторых контактов. Таким образом, одни люди смогут видеть, когда вы в последний раз заходили в приложение, а другие нет.

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Раньше выбор просмотра последнего посещения давался между вариантами «Все», «Мои контакты» и «Никто» в настройках конфиденциальности. Теперь появилась опция «Мои контакты, кроме», где указываются лишённые возможности смотреть дату вашего последнего посещения пользователи. Также они не смогут увидеть информацию о пользователе и изображение профиля.

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Если вы внесёте кого-то в исключения, вы не сможете видеть дату его последнего визита.

Опция сейчас находится в разработке и скоро будет доступна для бета-тестирования.



