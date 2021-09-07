Intel выпустила референсный игровой ноутбук NUC X15 на чипах до Core i7-11800H и картах RTX 3070
Intel NUC X15 Laptop Kit представляет собой последнее поколение референсных игровых ноутбуков. Здесь применяются процессоры 11-го поколения Intel и видеокарты серии Nvidia RTX 30. В частности, могут использоваться процессоры Core i5-11400H Tiger Lake-H CPU и Core i7-11800H с 8 ядрами и 16 потоками команд, которые можно встретить и в других игровых моделях.
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Корпус выполнен из магниевого сплава. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. Это могут быть панели Full HD 144 Гц, 240 Гц или QHD с частотой 165 Гц. Предлагаются пять разновидностей ноутбука с видеокартами GeForce RTX 3060 или RTX 3070. Intel не называет параметр TGP, поэтому неизвестно, относятся эти видеокарты к Max-P или Max-Q.
Среди других отличительных черт устройства механические переключатели на клавиатуре, поддержка хранилищ с интерфейсом PCIe Gen4, разъёмы Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. PCIe Gen4 и Thunderbolt 4 сейчас доступны исключительно на ноутбуках на процессорах Intel Tiger Lake-H.
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Стоимость ноутбука не называется. Хотя в магазинах его в любом случае не купишь, можно было бы примерно оценить, сколько могут стоить подобные ноутбуки сторонних производителей.
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