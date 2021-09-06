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Сохраняющийся дефицит полупроводниковых продуктов заставляет ведущего производителя TSMC увеличить стоимость пластин на 20%. Однако, это относится не ко всем. Сообщается, что для Apple цены вырастут всего на 3%.

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Аналитик Лу Синчжи утверждает, что на долю заказов со стороны Apple приходится свыше 20% доходов TSMC. Это может быть одной из причин подобной скидки. Скоро Apple анонсирует аппараты iPhone 13 и считается, что для них было заказано 100 млн процессоров A15 Bionic.

Заказав такое количество чипов только для последнего поколения аппаратов, американский производитель принёс TSMC значительный доход. Неудивительно, что для него тайваньский производитель создаёт особые условия.

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Apple заняла 80% заказов TSMC на чипы 5 нм на нынешний год. Также первые чипы на техпроцессе 3 нм будут предназначаться для новых iPhone, iPad и Mac. Производителям остальных процессоров вроде Qualcomm придётся довольствоваться предприятиями Samsung, которая в гонке техпроцессов уступает.

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Это не означает, что в работе TSMC нет проблем. Есть информация о трудностях в разработке чипов, из-за которой в iPhone 14 может не применяться техпроцесс 3 нм. Придётся довольствоваться чипами 4 нм, где она тоже уже успела застолбить за собой первые поставки.

Таким образом, если стоимость iPhone 13 вырастет на 3%, можно будет знать, кто в этом виноват.



