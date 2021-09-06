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На этой неделе будет представлена линейка смартфонов Vivo X70, а до тех пор можно познакомиться с некоторыми их характеристиками. Бывает, что смартфоны выпускаются на разных процессорах. Например, Samsung задействует Snapdragon и Exynos. Vivo идёт ещё дальше и будет применять три модели процессоров от трёх разных производителей.

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В китайской социальной сети Weibo были опубликованы сведения относительно разновидностей аппарата Vivo X70 Pro Plus, X70 Pro и чистой X70. Похоже, что в них будут использоваться процессоры MediaTek, Samsung и Qualcomm.

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Таким образом, выбрать подходящий вам смартфон окажется нетривиальной задачей. Предположительно, Vivo X70 Pro Plus будет обладать экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, HDR10 plus, 10-битным цветом и разрешением 3200 х 1440. Ещё здесь будет передняя камера 32 Мп, четыре задние камеры Zeiss с основной 50 Мп с апертурой f/1,57. Также будет сверхширокоугольная камера 48 Мп, портретная 12 Мп и камера-перископ 8 Мп. Все они будут работать с отдельным чипом обработки изображений. Этот аппарат будет на процессоре Snapdragon 888, батарея ёмкостью 4500 мАч, беспроводная подзарядка 55 Вт и беспроводная 50 Вт.

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Vivo X70 Pro получит такой же экран размером 6,56 дюйма с разрешением 2376 х 1080. Разрешение сверхширокоугольный камеры здесь 12 Мп. Применяется процессор Exynos 1080, ёмкость батареи 4450 мАч, проводная зарядка 44 Вт.

Стандартный Vivo X70 довольствуется тремя задними камерами с основной 40 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и портретной 12 Мп. Ёмкость батареи 4400 мАч, проводная подзарядка 44 Вт. Данная модель на выбор предложит даже два процессора: Dimensity 1200 и Exynos 1080.

Анонс ожидается 9 сентября.



