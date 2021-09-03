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Через год может состояться появление долгожданного устройства виртуальной реальности Apple. Пока компания добилась значительного прогресса в разработке процессора для него. Стало известно, чтобы большая часть обработки данных будет осуществляться не на самом устройстве, а на подключаемых к нему iPhone или Mac. Через них же будет осуществляться выход в интернет и доступ к сервисам местоположения.

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Давно ходила информация, что Apple работает над устройством дополненной/виртуальной реальности. Похоже, что оно не сможет функционировать без подключения к iPhone. Как и в случае с первыми поколениями часов Apple Watch, для получения максимальной функциональности потребуется iPhone или Mac.

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Сообщается, что завершена работа над системой на чипе, причём произошло это ещё в прошлом году. Также разработаны два дополнительных чипа, а именно драйвер дисплея и сенсор изображения. Все три будут производиться на техпроцессе 5 нм в компании TSMC. Apple не отказалась бы от техпроцесса 3 нм, но почти все производственные мощности своими заказами заняла Intel.

Новый чип будет лишён некоторых возможностей процессоров серий A и M1, в том числе нейронного движка. Зато у него будет лучшая производительность декодирования и кодирования видео и более эффективное сочетание центрального и графического процессоров. Некоторые вещи устройство сможет сделать самостоятельно, но для дополнительных возможностей нужно будет подключаться к смартфону или компьютеру. Возможно, это сделано для снижения веса.

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Ранее выпущенные устройства виртуальной реальности вроде Magic Leap и Microsoft HoloLens непросто носить на протяжении многих часов подряд. Первое из них нужно подключать к компьютеру, второе само является компьютером. Большой популярности ни одно из них не обрело.

Предположительно, TSMC испытывает проблемы с процентом выпуска годных сенсоров изображения. Если повезёт, устройство могут представить во второй половине 2022 года.



