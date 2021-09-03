Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Устройство дополненной реальности Apple может потребовать подключения к iPhone или Mac

Ради комфорта придётся пожертвовать вычислительной мощью
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Через год может состояться появление долгожданного устройства виртуальной реальности Apple. Пока компания добилась значительного прогресса в разработке процессора для него. Стало известно, чтобы большая часть обработки данных будет осуществляться не на самом устройстве, а на подключаемых к нему iPhone или Mac. Через них же будет осуществляться выход в интернет и доступ к сервисам местоположения.

реклама

Давно ходила информация, что Apple работает над устройством дополненной/виртуальной реальности. Похоже, что оно не сможет функционировать без подключения к iPhone. Как и в случае с первыми поколениями часов Apple Watch, для получения максимальной функциональности потребуется iPhone или Mac.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Сообщается, что завершена работа над системой на чипе, причём произошло это ещё в прошлом году. Также разработаны два дополнительных чипа, а именно драйвер дисплея и сенсор изображения. Все три будут производиться на техпроцессе 5 нм в компании TSMC. Apple не отказалась бы от техпроцесса 3 нм, но почти все производственные мощности своими заказами заняла Intel.

Новый чип будет лишён некоторых возможностей процессоров серий A и M1, в том числе нейронного движка. Зато у него будет лучшая производительность декодирования и кодирования видео и более эффективное сочетание центрального и графического процессоров. Некоторые вещи устройство сможет сделать самостоятельно, но для дополнительных возможностей нужно будет подключаться к смартфону или компьютеру. Возможно, это сделано для снижения веса.

реклама

Ранее выпущенные устройства виртуальной реальности вроде Magic Leap и Microsoft HoloLens непросто носить на протяжении многих часов подряд. Первое из них нужно подключать к компьютеру, второе само является компьютером. Большой популярности ни одно из них не обрело.

Предположительно, TSMC испытывает проблемы с процентом выпуска годных сенсоров изображения. Если повезёт, устройство могут представить во второй половине 2022 года.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
12
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
22
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
19
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 22
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
2 сентября 2021 23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
47
Виталик Бутерин хочет прекратить майнинг Dogecoin и перевести его на протокол Ethereum 2.0
34
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
32
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
103
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
25
7 смартфонов Xiaomi получили прошивку LineageOS 18.1
6
Microsoft представила операционную систему Windows Server 2022
9
Эфир подбирается к $3800, аналитики ожидают роста до $10 000, а видеокарты исчезают из магазинов РФ
75
CPU Intel Alder Lake могут получить низкие продажи из-за высоких цен на ОЗУ DDR5: на 30% выше DDR4
40
Пользователь получил приз в NFT-токенах и продал его за 100 000 долларов
6
CD Projekt Red рассказала о ходе работы над улучшенной версией The Witcher 3 и Cyberpunk 2077
10
Цены на процессоры Intel Alder Lake в Европе оказались высокими – Core i9-12900K оценили в 741 евро
38
iPhone 13 Pro не получит версию с 256 ГБ памяти
9
Владельцы Huawei массово переходят с Android на HarmonyOS 2.0 - ОС ускоряет работу старых смартфонов
7
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
131
Стали известны системные требования Far Cry 6 - для комфортных 1080р/60 FPS понадобится GTX 1080
24
Майнеров и владельцев криптовалюты в РФ обяжут платить налоги уже этой осенью
14
Паладин против нежити в свежем трейлере Diablo II Resurrected
4
Опубликован список самых мощных флагманских смартфонов в AnTuTu
5
Новый патч для Cyberpunk 2077 сделал её недоступной на старых процессорах – подробности и решение
12

Популярные статьи

10 признаков того, что вам пора переустановить Windows 10
51
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
153
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
14
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
30
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27
Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени

Сейчас обсуждают

Kuyak
22:19
- 6 дюймов - компактный - :-/
В продажу поступил компактный смартфон OSCAL C20 по цене $50
FillWillson
22:17
Да нет вроде, всё как обычно. Это те же сказки про мкс... Международные космические сказки. :) :) :)
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
Kotory
22:15
Вот не нужно лепить горбатого. Маск работает на себя в первую очередь, на прогресс во вторую, а страны уже по остаточному принципу. У капитала нет гражданства. Если послезавтра сша прикажет долго жить...
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
FillWillson
22:15
А в каком дворе он вырос? Между какими домами? Там Вовина мама с Вовой рядом жила? ... :) :) :)
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
Beriya
22:15
На день артиллерии
Продажи процессоров Intel Alder Lake-S и материнских плат Z690 начнутся 19 ноября
FillWillson
22:13
Он как и все тамошние патриоты работает на себя. Вот только не за свой счёт а за бюджетный, читай общенародный... :)
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
Никита Шеленговский
22:13
Как забанить этого придурка? Пишет полную ересь.
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
Виктор Викторович
22:11
Для работы лучше будет праймовый зеон w. Сам лично абузил, но проблемс, в отличии от синих экранов амд и танцами с бубнами. Проблема лишь в том, что у человека, который делает видосики по 300 рублей, ...
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
V.L.A.D.L.E.N
22:10
Так мы тут литературный и не применяем.
Для Terminator Resistance готовят крупное сюжетное дополнение с Джоном Коннором
terenty79
22:07
Какие интриги однако. хакер сливший сходники, с последней стадией сифлиса, чтоли?
На хакерском форуме опубликовали полный исходный код программы-вымогателя Babuk
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем