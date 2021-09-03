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Teamgroup показывает M.2 SSD с жидкостным охлаждением

Подобный кулер для твердотельного накопителя может быть перебором
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Компания Teamgroup продемонстрировало видео, согласно которому 23 сентября состоится анонс новых продуктов в сфере хранения данных и оперативной памяти DDR5. Среди показанного в ролике внимание привлекает твердотельный накопитель формата M.2 с кулером типа «всё в одном».

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Всего компания собирается представить пять продуктов: твердотельный накопитель Cardea A440 Pro M.2, твердотельный накопитель Cardea Liquid II M.2, портативный твердотельный накопитель M200 и модули оперативной памяти Vulcan и Delta RGB DDR5. Информации пока мало, поскольку производитель желает сохранить её в секрете до анонса.

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Среди этих продуктов обращает на себя внимание накопитель Cardea Liquid II M.2. Приходящий на смену PCIe 3.0 Cardea Liquid M.2 предлагает жидкостное охлаждение с одним вентилятором и крупным насосом.

Этот накопитель должен применять более современный интерфейс PCIe 4.0. Это логично, поскольку вряд ли стоит использовать жидкостное охлаждение на продукте, который не будет самым быстрым из существующих. Правда, по другим накопителям с поддержкой PCIe 4.0 не видно, что они не обойдутся без жидкостного охлаждения, но в данном случае разработчики могли решить, что кашу маслом не испортишь и охлаждение лишним не бывает.

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Другой накопитель Cardea A440 Pro M.2 должен прийти на смену обычному Cardea A440 с повышенной скоростью передачи данных, увеличенным сроком службы и крупным радиатором. Про портативный накопитель SSD M200 пока ничего неизвестно.

Модули памяти Vulcan и Delta RGB DDR5 предлагаются для игрового сегмента начальной ценовой категории и энтузиастов соответственно.


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